В Нижегородской области вводят особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
«Я хочу призвать глав муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идёт о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности недостаточно», — заявил губернатор Глеб Никитин.
В 2020 году за нарушение требований пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 23 юрлица, 37 должностных лица и 202 жителей. Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей.
Ранее RIA56 сообщало, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.