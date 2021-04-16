В Нижегородской области вводят особый противопожарный режим

В Нижегородской области с 19 апреля вводят особый противопожарный режим.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Я хочу призвать глав муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идёт о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности недостаточно», — заявил губернатор Глеб Никитин.

В 2020 году за нарушение требований пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 23 юрлица, 37 должностных лица и 202 жителей. Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.