Прима Большого театра Смирнова рассказала о своей первой сольной программе

Самая молодая прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова в интервью РИА Новости рассказала о своей первой сольной программе POSTSCRIPT, которая состоится на сцене Большого театра 25—26 мая.

Смирнова будет участвовать в трёх из четырёх балетных номеров, включённых в программу, — работах хореографов Уэйна Макгрегора, Алексея Ратманского и дуэта Пола Лайфута и Соль Леон.

«Конечно, я считаю, что это выход на новый уровень в профессии. Даже участвуя в Большом театре в программах одноактных балетов, за вечер удаётся станцевать только в одном из них, а здесь представляется возможность участвовать сразу в трёх разных работах современной хореографии, постигать творения сразу трёх интереснейших и разных авторов», — сказала прима-балерина.

Ранее сообщалось, что в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана».