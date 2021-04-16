Сезон борьбы с борщевиком начнётся в Подмосковье в мае

Сезон борьбы с борщевиком Сосновского начнётся в Московской области 1 мая.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Как заявил глава ведомства Сергей Воскресенский, перед началом сезона состоятся выездные совещания на территориях, где есть это опасное растение. Первые уже прошли в Талдоме и Дмитровском округе.

В 2021 году обработку проведут в 52 городских округах на площади около 16 тыс. га. Речь о земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности и в собственности региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году.