Сезон борьбы с борщевиком начнётся в Подмосковье в мае
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.
Как заявил глава ведомства Сергей Воскресенский, перед началом сезона состоятся выездные совещания на территориях, где есть это опасное растение. Первые уже прошли в Талдоме и Дмитровском округе.
В 2021 году обработку проведут в 52 городских округах на площади около 16 тыс. га. Речь о земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности и в собственности региона.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году.