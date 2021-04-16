Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Тюменской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге Тюменской области в воскресенье, 18 апреля.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«18 апреля на территории Тюмени ожидается снег, в том числе и мокрый, северный ветер до 17—20 м/с. Причина в северо-западном циклоне», — заявили в региональном Гидрометцентре.

По оценке синоптиков, ситуация может измениться в худшую сторону. Если ветер окажется сильнее, то не исключено объявление штормового предупреждения.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потеплению в России.

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