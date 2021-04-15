В Москве рассказали о программе Дней исторического и культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия начнутся в Москве 18 апреля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ежегодная акция посвящена памятникам архитектуры. В экскурсионную программу входит около 90 объектов, в том числе недавно отреставрированные. Среди них — Дом Наркомфина и Северный речной вокзал.

Всего с 18 апреля по 31 мая запланировано свыше 200 экскурсий, передаёт ФАН.

«А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году провели свыше 40 тыс. онлайн-мероприятий в учреждениях культуры.