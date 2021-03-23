В московских учреждениях культуры провели более 40 тысяч онлайн-мероприятий

В Москве в 2020 году провели свыше 40 тыс. онлайн-мероприятий в учреждениях культуры. В парках культуры и учреждениях побывали 110 млн человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«В 2020 году работа учреждений и организаций культуры проходила под сильным влиянием ограничений, вызванных пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

Среди главных итогов года названа инаугурация концертного органа в концертном зале «Зарядье», окончание внедрения в городских библиотеках единой автоматизированной информационной системы, а также проведение конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов детской литературы.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области с 22 по 28 марта пройдёт неделя культуры.