В Краснодаре пройдёт фестиваль немецкой культуры

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В Краснодаре с 16 по 25 апреля состоится Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка.
В Краснодаре пройдёт фестиваль немецкой культуры
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Краснодарский ЦСИ «Типография» подготовил специальную программу «Тренинг Фантазия». В неё вошли несколько выставок, перформансы, лекции, 24-часовой киномарафон.

«Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка в рамках Года Германии в России и культурная программа «Тренинг Фантазия» — это большое событие для Краснодара. Нам важно, что многие художники, которые участвуют в нашей выставке, впервые покажут свои работы в России именно на нашей площадке — в центре современного искусства «Типография». Полин Курнье Жардан и Джесси Дарлинг, Сиприен Гайяр и Жозефин Арнелл — мы представим их работы несмотря на закрытые границы и сложную эпидемиологическую ситуацию в мире», — прокомментировала куратор краснодарского ЦСИ «Типография» Елена Ищенко.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что организаторы премии «Резонанс» для музыкальных критиков проводят приём заявок. Победители проекта будут приглашены в Санкт-Петербург на церемонию вручения, которая пройдёт в рамках открытого музыкального фестиваля «Ленинградские мосты».

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