Открыт приём заявок на премию для музыкальных критиков «Резонанс»

Организаторы премии «Резонанс» для музыкальных критиков проводят приём заявок. Победители проекта будут приглашены в Санкт-Петербург на церемонию вручения, которая пройдёт в рамках открытого музыкального фестиваля «Ленинградские мосты».

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

«Премия «Резонанс» продолжает успешный опыт в поиске и поддержке наиболее талантливых молодых специалистов в сфере музыкальной критики. Премия популяризирует и поддерживает труд молодых авторов, которые способны увидеть ситуацию в современной культуре под новым углом и привлечь к ней внимание аудитории», — говорится в релизе.

Как уточнили организаторы, в 2021 году трое победителей получат по 100 тыс. рублей, а также будут приглашены в Санкт-Петербург на церемонию вручения.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги премии «Грэмми».