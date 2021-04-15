На Кубани рассказали о планах по созданию 34 особо охраняемых природных территорий

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В Краснодарском крае планируют создать ещё 34 особо охраняемые природные территории (ООПТ), заявил вице-губернатор Сергей Болдин на совещании с главами муниципалитетов.
На Кубани рассказали о планах по созданию 34 особо охраняемых природных территорий
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«С января 2016 года в регионе создано 35 ООПТ местного значения в границах 18 муниципалитетов. В планах формирование ещё 34 таких ООПТ общей площадью более 146 га», — сказал Болдин.

Он поручил формировать дорожные карты по присвоению соответствующего статуса новым территориям.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане создали четыре ООПТ в 2020 году.

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