На Кубани рассказали о планах по созданию 34 особо охраняемых природных территорий

В Краснодарском крае планируют создать ещё 34 особо охраняемые природные территории (ООПТ), заявил вице-губернатор Сергей Болдин на совещании с главами муниципалитетов.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«С января 2016 года в регионе создано 35 ООПТ местного значения в границах 18 муниципалитетов. В планах формирование ещё 34 таких ООПТ общей площадью более 146 га», — сказал Болдин.

Он поручил формировать дорожные карты по присвоению соответствующего статуса новым территориям.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане создали четыре ООПТ в 2020 году.