В Татарстане создали четыре особо охраняемые природные территории в 2020 году

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В Татарстане появились четыре особо охраняемые природные территории (ООПТ) в 2020 году.
В Татарстане создали четыре особо охраняемые природные территории в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время».

Создание новых ООПТ призвано обеспечить охрану околоводных и водных экосистем основных рек региона — Камы, Ика и Белой.

На данный момент природно-заповедный фонд республики образуют 190 ООПТ.

Татарстан занимает лидирующие позиции по доле природных территорий от площади субъекта (6,8%) среди других регионов Поволжья.

Ранее НТВ сообщало, что в заповедниках Ленобласти появятся новые экотропы.

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