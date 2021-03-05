В Татарстане создали четыре особо охраняемые природные территории в 2020 году
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Об этом сообщает «Реальное время».
Создание новых ООПТ призвано обеспечить охрану околоводных и водных экосистем основных рек региона — Камы, Ика и Белой.
На данный момент природно-заповедный фонд республики образуют 190 ООПТ.
Татарстан занимает лидирующие позиции по доле природных территорий от площади субъекта (6,8%) среди других регионов Поволжья.
Ранее НТВ сообщало, что в заповедниках Ленобласти появятся новые экотропы.