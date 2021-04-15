Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в начале следующей недели.
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
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По его словам, температура в центре Европейской части понизится, но всё равно будет выше климатической нормы.

«В воскресенье температура будет на 3 °С выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7...8 °С. В пятницу и субботу будет +15...+16 °С и небольшой дождь», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Синоптик отметил, что начиная с воскресенья дневные температуры будут в пределах +10...+15 °С.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодных условиях в Москве и прокомментировала ситуацию с резким изменением температурного фона в столичном регионе.

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