Актриса Барбара Брыльска прокомментировала сообщения о новой версии «Иронии судьбы».

«Понятия не имею, всё может быть. Это может быть успешно, а может — и нет. Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом», — заявила она в беседе с ФАН.

Как сообщили в пресс-службе компании «Централ Партнершип», съёмки состоятся в Бостоне летом 2021 года.

Над картиной работают сценарист Тиффани Полсен, продюсеры Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Креативным продюсером проекта стал Марюс Вайсберг.

Актриса Валентина Талызина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о новой версии.