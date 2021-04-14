«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Голливудские кинематографисты займутся съёмками англоязычной версии советской мелодрамы «Ирония судьбы».

Как сообщили в пресс-службе компании «Централ партнершип», съёмки состоятся в Бостоне летом 2021 года.

Над картиной работают сценарист Тиффани Полсен, продюсеры Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Креативным продюсером проекта стал Марюс Вайсберг.

Центральные роли в фильме исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнёру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий», — отмечает Вайсберг.

Ранее стало известно, что американские кинематографисты выпустят англоязычный ремейк российского триллера «Спутник».