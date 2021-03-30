«Продолжит привлекать зрителей по всему миру»: создатели «Матрицы» снимут ремейк российского фильма «Спутник»

Американские кинематографисты выпустят англоязычный ремейк российского триллера «Спутник». В проекте будет задействована компания Village Roadshow Pictures, снявшая трилогию «Матрица». В числе продюсеров — Мэтт Ривз (режиссёр будущей картины «Бэтмен»), Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Илья Стюарт. Режиссёр оригинального фильма Егор Абраменко также будет участвовать в производстве. Ранее «Спутник» входил в лонг-лист премии «Золотой глобус». Теперь картина претендует на награду «Сатурн».

Российский триллер «Спутник» получит англоязычный ремейк. Его производством займутся кинокомпании Village Roadshow Pictures (известная по множеству проектов, включая «Матрицу» и «Джокер»), 6th & Idaho и XYZ Films. Последняя отвечала за прокат оригинального «Спутника» на территории Северной Америки.

Одним из продюсеров картины станет Мэтт Ривз. Его публика знает как режиссёра фильмов франшизы «Планета обезьян» и находящейся в производстве ленты «Бэтмен», премьера которой запланирована на 2022 год.

Также свою лепту в производство внесут Рафи Крон («Рассказы из Петли»), Адам Кассан («Патруль»), а также российские кинематографисты Фёдор Бондарчук, Александр Андрющенко, Михаил Врубель и Илья Стюарт. Они представляют студии Art Pictures, «Водород» и Hype Film, под эгидой которых снимался «Спутник».

Также за ремейк в качестве исполнительных продюсеров возьмутся режиссёр Егор Абраменко, креативный продюсер Алина Тяжлова, продюсеры Мурад Османн, Павел Буря и Мила Розанова.

«Мы верим, что «Спутник» будет хорошо передан англоговорящей аудитории и продолжит привлекать своим захватывающим сюжетом зрителей по всему миру. Мы настроены приступить к съёмкам и считаем, что у нас одни из лучших партнёров в киноиндустрии, способных переосмыслить задумку Егора, сохраняя при этом верность развитию сюжета», — заявила исполнительный вице-президент Village Roadshow Pictures по художественным фильмам Джиллиан Апфельбаум. Она будет курировать проект как представитель Village Roadshow Pictures.

Оксана Акиньшина и Фёдор Бондарчук в фильме «Спутник»

© Кадр из фильма «Спутник»

«Спутник» стал первой большой российской картиной, вышедшей во время режима самоизоляции сразу на онлайн-платформах: люди сидели дома, и фильм посмотрело беспрецедентное число людей. Его выход наделал много шума как в России, так и по всему миру. Я очень горд, что «Спутник» стал редким российским фильмом, на который снимут англоязычный ремейк», — приводит слова Фёдора Бондарчука Deadline. Бондарчук не только работал над лентой как продюсер, но и сыграл в ней одну из центральных ролей.

Кинематографист присоединился к проекту ещё на этапе разработки идеи. Егор Абраменко предложил Бондарчуку выпустить российскую ленту, похожую на «Чужого», во время съёмок картины «Притяжение» — там молодой режиссёр руководил второй съёмочной группой. Фёдор Бондарчук ознакомился с короткометражкой Абраменко «Пассажир». Этот проект стал базой для нового фильма.

Кадр из фильма «Спутник»

© Кадр из фильма «Спутник»

Международная премьера фильма «Спутник» состоялась на фестивале «Трайбека» в апреле 2020 года. Несколько месяцев спустя американские зрители смогли посмотреть ленту в сети. По данным сайта Rotten Tomatoes, рейтинг картины по оценкам широкой аудитории составил 71%. Критики оценили фильм ещё выше: он собрал 89% положительных отзывов.

«Спутник» был номинирован на ряд наград от различных фестивалей и организаций. Картина вошла в лонг-лист премии «Золотой глобус» 2021 года, однако в списке номинантов её не оказалось. Теперь же лента претендует на звание лучшего фильма на иностранном языке по версии Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, которая выдаёт премию «Сатурн». Конкуренцию «Спутнику» составили картины «Кролик Джоджо», «Паразиты», «Соловей», «Свистуны» и «Опасные секреты».

В сентябре 2020 года «Спутник» стал первым российским фильмом, который возглавил чарт американского iTunes в категории «хоррор». Одновременно лента оказалась первым российским проектом, который вошёл в топ-5 раздела «кино».

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В центре сюжета «Спутника» — история вымышленного космонавта Константина Вешнякова (его сыграл Пётр Фёдоров). Тот вместе с напарником недавно побывал в космосе. При возвращении на Землю напарник погиб, а Вешняков получил серьёзную травму.

Героя направляют на реабилитацию в закрытый научно-исследовательский институт на территории Казахстана. Космонавт находится под наблюдением врачей и учёных, также за процессом следит глава организации полковник Семирадов (Фёдор Бондарчук).

Поскольку Вешняков утверждает, что ничего не помнит о произошедшем, с ним начинает работать нейрофизиолог Татьяна Климова в исполнении Оксаны Акиньшиной. Как выясняется, космонавт привёз из миссии жуткое инопланетное существо. Оно живёт в теле Вешнякова и выходит по ночам. Питается инопланетянин кортизолом — гормоном стресса, который вырабатывается у людей.

Заявлено, что история разворачивается в 1983 году, однако примет времени в картине немного.