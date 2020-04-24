«Чемпионы по умению качественно бояться»: о ком и о чём фильм «Спутник»

В интернете состоялась премьера российского фантастического триллера «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Фёдоровым в главных ролях. По сюжету из космической миссии на Землю возвращается только один из двух отправленных в полёт космонавтов, при этом внутри его тела находится инопланетное существо, которое помогает носителю, но представляет угрозу для остальных. Этот фильм стал дебютом молодого режиссёра Егора Абраменко в полнометражном игровом кино.

23 апреля состоялась сетевая премьера фильма «Спутник». В условиях самоизоляции лента стартовала не на экранах кинотеатров, а на онлайн-платформах more.tv, Wink и ivi.

«Спутник» стал полнометражным дебютом в игровом кино режиссёра Егора Абраменко. В новой ленте постановщик развил собственные наработки из короткометражки «Пассажир» с Артуром Смольяниновым.

Действие полнометражного фильма разворачивается в 1983 году. Двое космонавтов возвращаются с задания на Землю. Один из них погибает при невыясненных обстоятельствах, а второй, Константин Вешняков (в исполнении Петра Фёдорова), при приземлении получает травму, кроме того, из его памяти стирается важнейший эпизод полёта. Героя помещают на реабилитацию в закрытое НИИ в Казахстане.

Чтобы помочь космонавту справиться с амнезией, начальник учреждения, полковник Семирадов (Фёдор Бондарчук), привозит из Москвы нейрофизиолога Татьяну Климову (Оксана Акиньшина). Та известна своими рискованными методами работы.

Вскоре выясняется, что в первую очередь нужно не восстанавливать память Вишнякова, а спасать его от инопланетного «паразита». В теле космонавта живёт некое существо, которое выползает погулять по ночам и питается кортизолом — гормоном стресса.

Космонавт и пришелец установили некую связь, благодаря которой Вешняков быстро восстановился после травмы, а инопланетянин считывает его эмоции. Но главная сложность заключается в том, что эти двое больше не могут существовать друг без друга.

© Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Во многом вторичный сюжет узнаваем с первых минут: складывается впечатление, что сценаристы Олег Маловичко и Андрей Золотарёв просто собрали воедино элементы большинства нашумевших фильмов о космосе. В одной ленте встретились мотивы таких картин, как «Жена астронавта», герои которой привозят из космоса существ другой расы, «Живой» с растущим, меняющим форму и очень опасным инопланетным организмом и, конечно, классики жанра — «Чужой».

Впрочем, персонаж Акиньшиной скорее походит на героиню фильма «Прибытие», которая пыталась найти общий язык с инопланетянами, нежели на вторую Рипли. Это чувственный, женственный образ: в отличие от воинственных мужчин, Климова предпочитает решать проблемы мирным путём.

В этом смысле её главный антипод — персонаж Фёдора Бондарчука. Однако, как справедливо заметил кинематографист в одном из интервью, в этом образе ему было что играть. Семирадов — солдафон, который умеет жертвовать людьми, но в своём роде цельная личность с понятными идеалами.

Также Бондарчук выступил в качестве продюсера картины. Абраменко участвовал в съёмках «Притяжения» как режиссёр второй съёмочной группы и именно тогда поделился с коллегой идеей «Спутника».

© Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Абраменко называет свою работу «реалистичной фантазией на тему того, что могло бы случиться». Однако по какому принципу картина делится на фантастические и реалистичные составляющие, неясно.

В кадре немало артефактов из 1980-х, ездят чёрные «Волги», а герои напевают песню Аллы Пугачёвой 1982 года «Миллион алых роз». При этом, к примеру, военная форма на героях — вымышленная, а одежда в целом не совсем соответствует изображаемому периоду.

Возникает вопрос: зачем вообще нужна привязка ко времени, если она практически не влияет ни на антураж, ни на сюжет? В принципе, секретные лаборатории с непонятыми учёными и циничным начальством могли бы существовать в любой другой период, включая современность.

«Спутник» — лента визуально мрачная. Единственное яркое пятно — красная неваляшка, игрушка, популярная у нескольких поколений советских детей. В остальном в фильме преобладают тусклые цвета серо-коричневой гаммы. Для жанра триллера мрачный видеоряд вполне закономерен, но всё же смотрится непривычно. Интересно, что ранее «Спутник» был заявлен как хоррор, но сейчас подаётся как триллер.

Светлая сторона фильма — это, прежде всего, личностный рост героев. Характеры эволюционируют с развитием действия, а их поступки в целом логично (с небольшими допущениями) следуют из истории каждого. Любопытно выглядит развязка истории с хорошим сюжетным поворотом.

Ну а самое ценное в «Спутнике» — гуманистический посыл, выраженный в идее, что любовь и сострадание могут превозмочь даже «умение качественно бояться» (как отмечает один из персонажей фильма, учёный, люди — чемпионы по этому «виду спорта»).