Талызина прокомментировала сообщения о новой версии «Иронии судьбы»

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Актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения о новой версии фильма «Ирония судьбы».
Талызина прокомментировала сообщения о новой версии «Иронии судьбы»
  • © Мосфильм (1975)

«Всё равно получится другой фильм, потому что оригинал создавался другими людьми в другое время. На основе общей истории они создадут своё кино, тем более ещё и американское», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Талызина отметила, что советский фильм проверен годами, его любят до сих пор.

«А всё, что делалось ещё раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить», — добавила она.

Как сообщили в пресс-службе компании «Централ Партнершип», съёмки состоятся в Бостоне летом 2021 года.

Над картиной работают сценарист Тиффани Полсен, продюсеры Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Креативным продюсером проекта стал Марюс Вайсберг.

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