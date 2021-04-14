Режиссёр рассказал подробности о планах переснять «Иронию судьбы»

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Режиссёр Марюс Вайсберг рассказал подробности о планах переснять «Иронию судьбы».
Режиссёр рассказал подробности о планах переснять «Иронию судьбы»
  • © «Мосфильм» (1975)

«Русская традиция ходить в баню на Новый год вписалась в американские реалии: дело в том, что почти в каждом городе США есть баня — в Нью-Йорке и Бостоне их по пять и больше. В Америке прекрасно знают, что это такое», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Вайсберг, он решил, что нужно сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу.

Режиссёр также выразил надежду, что его лента завоюет популярность у американской публики.

Ранее сообщалось, что голливудские кинематографисты займутся съёмками англоязычной версии советской мелодрамы «Ирония судьбы».

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