Актриса Ольга Родина рассказала об атмосфере в «Современнике»

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Актриса Ольга Родина рассказала об атмосфере в театре «Современник».
Актриса Ольга Родина рассказала об атмосфере в «Современнике»
  • © kino-teatr.ru

«Пришло много молодых режиссёров и драматургов, молодых артистов, стажёров. Владимир Панков ставит пьесу «Театр», где главную роль играет Елена Яковлева. В этом сезоне уже было две премьеры спектаклей, поставленных молодыми режиссёрами: «Иллюзии» и «Фантазии Фарятьева», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, с августа 2020 года в «Современнике» работает лаборатория, где артисты, драматурги, режиссёры придумывают новые проекты.

«С 15 апреля по 15 мая у нас будет месяц, посвящённый юбилею театра», — отметила Родина.

Она добавила, что в мае в столичном метро запустят поезд в честь «Современника».

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.

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