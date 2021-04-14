Актриса Ольга Родина рассказала об атмосфере в «Современнике»

Актриса Ольга Родина рассказала об атмосфере в театре «Современник».

«Пришло много молодых режиссёров и драматургов, молодых артистов, стажёров. Владимир Панков ставит пьесу «Театр», где главную роль играет Елена Яковлева. В этом сезоне уже было две премьеры спектаклей, поставленных молодыми режиссёрами: «Иллюзии» и «Фантазии Фарятьева», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, с августа 2020 года в «Современнике» работает лаборатория, где артисты, драматурги, режиссёры придумывают новые проекты.

«С 15 апреля по 15 мая у нас будет месяц, посвящённый юбилею театра», — отметила Родина.

Она добавила, что в мае в столичном метро запустят поезд в честь «Современника».

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.