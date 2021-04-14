Фотовыставка об отношениях России и Греции открылась в Москве
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Участниками торжественной церемонии стали министр туризма Греции Харис Теохарис, чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также другие официальные лица двух стран.
Выставку подготовил ТАСС при поддержке МИД России и дипломатической миссии Греции. На экспозиции представлены исторические и современные снимки фотокорреспондентов агентства, документирующие значимые события совместной истории.
2021 год объявлен Годом истории России и Греции.