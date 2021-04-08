Фотовыставка об отношениях России и Греции откроется 14 апреля в Москве

Фотовыставка, посвященная отношениям России и Греции, откроется 14 апреля на площади перед главным зданием ТАСС в Москве.

В торжественной церемонии примут участие министр туризма Греции Харис Теохарис, чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, другие официальные лица двух стран.

Выставку подготовил ТАСС при поддержке МИД России и дипломатической миссии Греции. На экспозиции будут представлены исторические и современные снимки фотокорреспондентов агентства, документирующие значимые события совместной истории.

2021 год объявлен Годом истории России и Греции.