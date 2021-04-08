Фотовыставка об отношениях России и Греции откроется 14 апреля в Москве
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В торжественной церемонии примут участие министр туризма Греции Харис Теохарис, чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, другие официальные лица двух стран.
Выставку подготовил ТАСС при поддержке МИД России и дипломатической миссии Греции. На экспозиции будут представлены исторические и современные снимки фотокорреспондентов агентства, документирующие значимые события совместной истории.
2021 год объявлен Годом истории России и Греции.