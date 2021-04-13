Синоптики предупредили о морозах до -23 ˚С ночью в ЯНАО

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Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о морозах до -23 ˚С ночью в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в среду и четверг ожидается 0...+10 ˚С днём, -2...-14 ˚С ночью. В пятницу начнётся резкое похолодание — -5...-15 ˚С днём и -11...-23 ˚С ночью.

«Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах похолодание и метель», — отметили синоптики.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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