Певица Бутурлина поделилась воспоминаниями об участии в церемонии вручения «Оскара»

Певица Анна Бутурлина поделилась воспоминаниями об участии в церемонии вручения премии «Оскар».

«Для меня это стало невероятным событием, как сказка. Это была чудесная командная работа. Было приятно наблюдать за работой коллег, потому что каждая по-разному поёт, и при этом никакой конфликтности, всё дружественно, всё как-то ласково, это было очень интересно», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Бутурлина, очень комфортно работать в процессе, продуманном до мелочей, где все вопросы решаются мгновенно.

В 2020 году организаторы «Оскара» пригласили десять певиц из 45 стран, в которых показывали мультфильм «Холодное сердце». Бутурлина, озвучивавшая главную героиню для российского проката, стала одной из участниц.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал объявление номинантов на премию «Оскар».