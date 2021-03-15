Кинокритик прокомментировал объявление номинантов на премию «Оскар»

Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал объявление номинантов на премию «Оскар».

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что в категории «Лучший фильм» выделяется лента «Земля кочевников».

«Этот фильм показывает процесс созревания нации. Он построен в стиле роуд-муви, как освоение Дикого Запада. Америка по-разному работала с этим жанром всю свою историю», — отметил эксперт.

По его словам, это ещё и история, которую придумали и рассказали женщины. Главную роль сыграла Фрэнсис Макдорманд, сценарий написала Джессика Брудер, а режиссёром стала Хлоя Чжао.

«Это фильм, который нравится абсолютно всем. Видимо, конкурентов у него нет», — считает Москвитин.

Он выразил мнение, что единственными участниками гонки, которые могут претендовать на премию, стали картины «Минари», «Суд над американской семёркой» и «Девушка, подающая надежды».

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля.

28 февраля в США прошла 78-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» под эгидой Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Лучшим фильмом года стала картина «Земля кочевников».