Дмитрий Колдун выразил соболезнования в связи со смертью солиста «Песняров»

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Певец Дмитрий Колдун выразил соболезнования в связи со смертью солиста «Песняров» Леонида Борткевича.
Дмитрий Колдун выразил соболезнования в связи со смертью солиста «Песняров»
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я с Леонидом был, к счастью, знаком лично. Представить музыканта, который на таком уровне представлял бы белорусскую культуру, сложно. Таких людей очень мало, с кем могла бы ассоциироваться Беларусь. Мне очень жаль», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Колдун, это поколение его отца и оно уходит.

«Я надеюсь, те, кто остались, будут максимально долго нести в память эти имена», — добавил певец.

Борткевич скончался на 72-м году жизни.

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