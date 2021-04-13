Лещенко поделился воспоминаниями о солисте «Песняров» Борткевиче

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Певец Лев Лещенко выразил соболезнования в связи со смертью солиста «Песняров» Леонида Борткевича.
Лещенко поделился воспоминаниями о солисте «Песняров» Борткевиче
  • РИА Новости

«Я вспоминаю, что в 1970 году мы были вместе на конкурсе артистов эстрады и разделили с ансамблем «Песняры» вторую премию. Первой не было. Борткевич был удивительно оптимистичный, весёлый, доброжелательный человек», — рассказал артист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Лещенко, потеря друга и коллеги — всегда печально.

«Хочется, чтобы его песни были человеческой компенсацией для друзей и близких», — добавил он.

Борткевич был солистом ВИА «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999 по 2003 год — до кончины руководителя ансамбля Владимира Мулявина. Борткевич — заслуженный артист БССР.

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