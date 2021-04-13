Худрук «Современника» рассказал о праздничной программе к 65-летию театра

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Художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков рассказал, как театр будет отмечать свой 65-летний юбилей 15 апреля.
Худрук «Современника» рассказал о праздничной программе к 65-летию театра
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Одним днём наше празднование не ограничится. К юбилею мы придумали и разработали серию специальных событий, которые охватывают весь сезон. Часть из них состоится в стенах «Современника», а часть выйдет далеко за его пределы», — сказал Рыжаков в беседе с РИА Новости.

Так, 27 апреля откроется большой выставочный проект «Современник. Начало» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре, где будут представлены уникальные документы из архива театра и работы современных художников.

«А в сам день рождения на основной сцене мы сыграем премьеру саундрамы «Театр» Владимира Панкова. Литературная основа спектакля — культовый роман Сомерсета Моэма. Роль эксцентричной английской примы Джулии Ламберт играет Елена Яковлева. Также в работе заняты артисты театра разных поколений», — отметил Виктор Рыжаков.

Ранее новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович в беседе с «Известиями» рассказал о работе в театре.

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