В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня
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«Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — сказал представитель столичного метеобюро.
Он напомнил, что предыдущий максимум дня был зафиксирован в 2008 году (+20,4 °С).
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил температуру существенно выше нормы в центре Европейской России влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега, а также потоками тёплого воздуха с юга.