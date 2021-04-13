В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня

Абсолютный температурный рекорд для 13 апреля побит в Москве: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13:00 превысила отметку +21 °С, передаёт Интерфакс.

«Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — сказал представитель столичного метеобюро.

Он напомнил, что предыдущий максимум дня был зафиксирован в 2008 году (+20,4 °С).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил температуру существенно выше нормы в центре Европейской России влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега, а также потоками тёплого воздуха с юга.