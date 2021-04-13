На портале mos.ru появился сервис для поиска и бронирования книг

Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал доступен на портале mos.ru. Теперь москвичи смогут узнать, в какой библиотеке есть в наличии нужные книги, и забронировать их онлайн.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, завершилось подключение городских библиотек к общей информационной системе. В настоящее время жители столицы могут брать книги в любой библиотеке по единому читательскому билету.

«Новый этап — создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.