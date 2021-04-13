На портале mos.ru появился сервис для поиска и бронирования книг
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, завершилось подключение городских библиотек к общей информационной системе. В настоящее время жители столицы могут брать книги в любой библиотеке по единому читательскому билету.
«Новый этап — создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек», — приводятся в материале слова Сергуниной.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.