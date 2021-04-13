На портале mos.ru появился сервис для поиска и бронирования книг

Короткая ссылка
Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал доступен на портале mos.ru. Теперь москвичи смогут узнать, в какой библиотеке есть в наличии нужные книги, и забронировать их онлайн.
На портале mos.ru появился сервис для поиска и бронирования книг
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, завершилось подключение городских библиотек к общей информационной системе. В настоящее время жители столицы могут брать книги в любой библиотеке по единому читательскому билету.

«Новый этап — создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить