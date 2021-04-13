Синоптики рассказали об увеличении скорости потепления в России

Учёные зафиксировали возрастание скорости климатических изменений в России, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.

«У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — цитирует РИА Новости Катцова.

По его словам, в России теплеет на 0,51 градуса за десятилетие.

Он уточнил, что уверенности в том, что тренд на потепление сохранится в дальнейшем, нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал изменчивость температур в средних широтах.