Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал изменчивость температур в средних широтах.

«Все мы живём эмоциями. Надоедает долгая холодная зима, и очень хочется, чтобы побыстрее наступило лето. Но не бывает такого, чтобы, например, с 10 апреля установился летний характер погоды и уже не менялся. Обязательно будут изменения, периоды более прохладной погоды», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, изменчивость температур — это скорее благо. Вильфанд напомнил о стационарном антициклоне 2010 года.

Что касается ближайшей недели, то она будет тёплой — по крайней мере, её первая половина. В частности, в середине недели в Москве ожидается до +22...+23 °С, что на восемь градусов выше климатической нормы.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.