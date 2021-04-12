Синоптик рассказала о погоде в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве.
Синоптик рассказала о погоде в Москве
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что во вторник в условиях антициклона и при переменной облачности воздух прогреется до +20...+22 ˚С.

«Завтра нас может ждать рекордная для апреля температура», — отметила эксперт.

Как прогнозирует Позднякова, такой всплеск тепла продолжится и в среду.

«Это довольно редкое явление в апреле, когда два дня подряд температура воздуха держится выше +20 ˚С и превышает норму почти на 10 градусов. Такая погода у нас характерна не для апреля, а скорее для конца мая», — сказала она.

По её словам, в ночь на 15 апреля пройдёт холодный атмосферный фронт, что приведёт к постепенному понижению температуры.

«В пятницу дневная температура составит уже около +15 ˚С, ночная — +3...+5 ˚С. В выходные ночью без осадков, на фоне повышенного атмосферного давления температура будет ещё прохладнее, это +1...6 ˚С ночью, дневная температура — до +10...+15 ˚С», — сообщила Позднякова.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Тюменской области ожидается потепление до +19 °С.

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