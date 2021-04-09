Умер американский рэпер DMX

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Американский рэпер и актёр Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX , скончался в возрасте 50 лет.
Умер американский рэпер DMX
  • Reuters

Об этом сообщает издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чьё имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения», — говорится в заявлении.

Сообщается, что рэперу стало плохо неделю назад, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте.

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