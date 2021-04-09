В Сочи возобновил работу маршрут «Белые скалы»

В Сочи возобновил работу пешеходный маршрут «Белые скалы».

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Маршрут расположен в Кудепстинском участковом лесничестве Сочинского нацпарка. Посетить природную достопримечательность можно с 09:00 до 17:00 ежедневно.

На вершине есть смотровая площадка со статуей Прометея.

При прохождении маршрута рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.