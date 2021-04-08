Онищенко прокомментировал ситуацию с турсезоном

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.

В беседе с НСН он посоветовал россиянам воздержаться от отдыха за границей.

«Закрывать ничего не надо, у нас есть деловые поездки. Я всё время говорю, что отдых россиян должен быть в нашей стране. Я не клевещу на другие страны, но говорю: «Давайте будем отдыхать у нас. И никуда не надо ехать», — сказал Онищенко.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.