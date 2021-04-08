Онищенко прокомментировал ситуацию с турсезоном

Короткая ссылка
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.
Онищенко прокомментировал ситуацию с турсезоном
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

В беседе с НСН он посоветовал россиянам воздержаться от отдыха за границей.

«Закрывать ничего не надо, у нас есть деловые поездки. Я всё время говорю, что отдых россиян должен быть в нашей стране. Я не клевещу на другие страны, но говорю: «Давайте будем отдыхать у нас. И никуда не надо ехать», — сказал Онищенко.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить