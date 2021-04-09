Подведены итоги конкурса «Туристский бренд: лучшие практики — 2020»

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Подведены итоги профессионального конкурса «Туристский бренд: лучшие практики — 2020».
Подведены итоги конкурса «Туристский бренд: лучшие практики — 2020»
  • © Пресс-служба конкурса «Туристский бренд: лучшие практики – 2020»

Об этом сообщает kp.ru.

В оргкомитет входили представители Торгово-промышленной палаты России и Российского государственного университета туризма и сервиса.

Сахалинский туристско-информационный центр (ТИЦ) представил бренды GoSakhalin, Santa Resort Hotel и «Синегорские минеральные воды».

Первый признан лучшим в категории «Бренд туристской организации (профессиональный проект)», два других стали лауреатами в номинациях «Средства размещения» и «Рекреационный, курортный, оздоровительный, лечебный (медицинский) туризм», рассказали в пресс-службе ТИЦ.

Ещё одним лауреатом стало рассказовское объединение «Малая родина». Жюри отметило сувенирную продукцию «Привет из Рассказова!» в рамках продвижения бренда «Рассказово — столица вязания», передаёт «Тамбовский курьер».

Церемония награждения пройдёт в Москве в рамках программы круглого стола «Российское гостеприимство» во время международной выставки «Продэкспо».

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.

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