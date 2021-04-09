В Москве в выходные потеплеет до +17 °С

В Москве на выходных и в начале следующей недели ожидается тёплая погода, сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, днём в субботу, 10 апреля, в Москве и области температура воздуха составит +12...+14 °С, ожидается переменная облачность, без осадков.

Днём в воскресенье, 11 апреля, ожидается +15...+17 °С, без осадков, ветер юго-западный 5—10 м/c.

Аналогичная погода сохранится в понедельник, 12 апреля.

Во вторник, 13 апреля, в Москве и области возможен небольшой дождь, однако температура воздуха повысится до +15...+20 °С.

Ранее синоптики сообщили, что жителей России ожидает «персиковое» лето.