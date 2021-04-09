Синоптик предупредил о скачке атмосферного давления в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 9 апреля, москвичей ожидает скачок атмосферного давления.

«Начинает расти давление, причём очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15—18 мм рт. ст. по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, к выходным атмосферное давление вырастет до 760 мм рт. ст.

«Это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды», — уточнил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшее время в Москве будет наблюдаться «супервесна».