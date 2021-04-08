Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что важно учитывать в актёрской работе

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Актриса Лукерья Ильяшенко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказала, что важно учитывать в актёрской работе.
Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что важно учитывать в актёрской работе
  • © Антонимы / youtube.com

«Понимаете, в чём штука: актёрская профессия очень тяжёлая, и ей надо заниматься, если ты действительно её любишь, если ты счастлив в моменте. Не важен финальный результат, а важен процесс, важен процесс сотворчества и энергетического обмена с режиссёром, обмена опытом, того, как ты проводишь каждый день на площадке. Так или иначе это всё тебя обогащает как личность, как артиста», — сказала Ильяшенко.

По её мнению, деньги и слава тоже важны, однако самое ценное в данном случае «то, что сейчас, в данный момент».

«И мне важно получать удовольствие от каждого момента, в том числе во время съёмок», — добавила актриса.

Ранее Лукерья Ильяшенко рассказала о фильме «Не лечи меня», в котором она сыграла одну из главных ролей.

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