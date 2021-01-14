Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о фильме «Не лечи меня», в котором она сыграла одну из главных ролей.

«Для меня он, знаете, такой симпатичный монстр, который сочетает в себе остросоциальную повестку дня и романтическую комедию. Это история о героическом русском враче, который работает за три копейки и ничего, кроме помидоров, не получает с пациентов. Но всё равно продолжает самоотверженно делать своё дело и очень предан работе», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, фильм снимали ещё два с половиной года назад, и, вероятно, много времени занял монтаж.

Режиссёр ленты — Миша Маралес (настоящее имя — Максим Малинин). В картине также снимались Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Пётр Фёдоров.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».