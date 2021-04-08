Группа Mgzavrebi представит программу «Хронология» в Москве

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Группа Mgzavrebi представит программу «Хронология» 10 апреля в Москве.
Группа Mgzavrebi представит программу «Хронология» в Москве
  • @mgzavrebi_official
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Об этом сообщает «Утро.ру».

В концертном исполнении прозвучат песни 2006—2019 годов. Из семи своих альбомов музыканты выбрали минимум по две-три композиции, которые в разное время сыграли для них важную роль.

«Всегда перед новыми альбомами есть этап переосмысления нашего репертуара, нашей группы, нашей дружбы — нашей жизни. И сейчас тоже наступает этот сложный этап: мы начинаем записывать новую пластинку, которая выйдет осенью 2021 года, и пришло время переосмыслить наши предыдущие семь альбомов», — заявил вокалист Гиги Дедаламазишвили.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в беседе с НСН рассказал о юбилейном концерте, который должен был состояться в 2020 году, но был перенесён на апрель 2021-го из-за пандемии.

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