Сергей Мазаев рассказал о юбилейном концерте «Морального кодекса»

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Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал о юбилейном концерте, который должен был состояться в 2020 году, но был перенесён на апрель 2021-го из-за пандемии.
Сергей Мазаев рассказал о юбилейном концерте «Морального кодекса»
  • РИА Новости

«С нами уже отрепетировал Дима Билан, отлично поёт парень, повзрослел, стал замечательным артистом, очень себя прилично ведёт», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, друзья группы исполнят её песни, это и будет новый альбом «Морального кодекса».

«Мы пока думаем, какие версии войдут в альбом и прозвучат на сцене «Крокуса». Владимир Пресняков сделал свою версию нашей песни, она полностью электронная. Мы посмотрим на репетиции, какую из них мы будем воплощать на концерте: его или он просто с нами сыграет», — сообщил Мазаев.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.

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