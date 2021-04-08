Эксперт рассказала, когда в Москву придёт сухая погода

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице ожидается сухая погода.

«Сегодня интенсивность осадков к 18:00 уже ослабеет. В ночь на пятницу местами возможны небольшие осадки. Это тоже будут мокрый снег и дождь», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в пятницу, 9 апреля, существенных осадков не ожидается, местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

«А сухая погода придёт к нам уже в эти выходные», — отметила Позднякова.

В субботу, 10 апреля, температура составит в среднем до +10...+12 °С. В выходные станет ещё на пару градусов теплее.

«Но нужно учитывать, что погоду будет определять уже антициклон. И в ночные часы ещё будет подмораживать. Даже в Москве в ночь на субботу возможно понижение местами до -2 °С. То есть та влага, которая останется от осадков в четверг, может превратиться в ледок. Поэтому местами не исключена гололедица», — уточнила эксперт.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.