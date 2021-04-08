Андрей Максимов рассказал о спектакле «Гроза прошла»

Короткая ссылка
Драматург и режиссёр Андрей Максимов рассказал о спектакле «Гроза прошла», который он ставит в Театре имени Моссовета.
Андрей Максимов рассказал о спектакле «Гроза прошла»
  • © kino-teatr.ru

«Когда Дмитрий Мережковский написал «Гроза прошла», ему было 25 лет. Мне до такой степени стало интересно над ней размышлять, что оставалось только найти театр и заразить артистов этим сочинением. Надо признать, что я сделал его довольно серьёзную сценическую редакцию», — заявил Максимов в беседе с газетой «Известия».

По его словам, сюжет пьесы напоминает фильм «Непристойное предложение» с Робертом Редфордом, Вуди Харрельсоном и Деми Мур.

Как отметил Максимов, это сложные отношения внутри любовного треугольника, вопросы любви, денег, чести и верности.

«Это проблематика пьес не только Мережковского, Островского, Чехова, но и реальности нашего дня», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить