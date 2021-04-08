Драматург и режиссёр Андрей Максимов рассказал о спектакле «Гроза прошла», который он ставит в Театре имени Моссовета.

«Когда Дмитрий Мережковский написал «Гроза прошла», ему было 25 лет. Мне до такой степени стало интересно над ней размышлять, что оставалось только найти театр и заразить артистов этим сочинением. Надо признать, что я сделал его довольно серьёзную сценическую редакцию», — заявил Максимов в беседе с газетой «Известия».

По его словам, сюжет пьесы напоминает фильм «Непристойное предложение» с Робертом Редфордом, Вуди Харрельсоном и Деми Мур.

Как отметил Максимов, это сложные отношения внутри любовного треугольника, вопросы любви, денег, чести и верности.

«Это проблематика пьес не только Мережковского, Островского, Чехова, но и реальности нашего дня», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.