В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
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Об этом сообщает sova.info.
По данным Приволжского УГМС, ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы достигнут 15—18 м/с. Температура воздуха поднимется до +15 °С.
По прогнозам синоптиков, пасмурная и дождливая погода продержится в регионе как минимум до воскресенья, 11 апреля. Воздух прогреется до +17...+19 °С.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.