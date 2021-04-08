В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

В Самарской области 8 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с.

Об этом сообщает sova.info.

По данным Приволжского УГМС, ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы достигнут 15—18 м/с. Температура воздуха поднимется до +15 °С.

По прогнозам синоптиков, пасмурная и дождливая погода продержится в регионе как минимум до воскресенья, 11 апреля. Воздух прогреется до +17...+19 °С.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.