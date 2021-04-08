Метеорологи предупредили о тумане в Петербурге

В Петербурге на фоне небольшого похолодания наблюдается туман.

Об этом сообщает kp.ru.

«В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без существенных осадков, днём небольшой мокрый снег с дождём. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит утром 0…–2 °С, днём +4…+6 °С. Утром на дорогах гололедица», — сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление — 749,1 мм ртутного столба.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.