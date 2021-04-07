Эрмитаж откроет продажу льготных билетов с 1 мая

Короткая ссылка
Государственный Эрмитаж откроет продажу льготных билетов для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов с 1 мая.
Эрмитаж откроет продажу льготных билетов с 1 мая
  • РИА Новости

Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский, сообщает ФАН.

Бесплатный вход для данных категорий граждан был отменён в связи с ограничениями по COVID-19.

«Это будут квоты в течение лимита, который есть на день. Главный штаб для этих категорий в ближайшие месяцы будет бесплатным», — уточнил Пиотровский.

В настоящее время бесплатно посетить Эрмитаж могут Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и ветераны Великой Отечественной войны, а также сотрудники музеев, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что культурный центр «Эрмитаж-Урал» планируют открыть в Екатеринбурге 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить