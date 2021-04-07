Эрмитаж откроет продажу льготных билетов с 1 мая
- РИА Новости
Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский, сообщает ФАН.
Бесплатный вход для данных категорий граждан был отменён в связи с ограничениями по COVID-19.
«Это будут квоты в течение лимита, который есть на день. Главный штаб для этих категорий в ближайшие месяцы будет бесплатным», — уточнил Пиотровский.
В настоящее время бесплатно посетить Эрмитаж могут Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и ветераны Великой Отечественной войны, а также сотрудники музеев, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что культурный центр «Эрмитаж-Урал» планируют открыть в Екатеринбурге 1 июля.