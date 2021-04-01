«Эрмитаж-Урал» планируют открыть в Екатеринбурге в июле

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Культурный центр «Эрмитаж-Урал» планируют открыть в Екатеринбурге 1 июля.
«Эрмитаж-Урал» планируют открыть в Екатеринбурге в июле
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Выбор даты связан с её исторической значимостью — 1 июля 1941 года началась эвакуация предметов искусств из Эрмитажа в Свердловск.

«Эрмитаж-Урал» будет расположен в двух зданиях. Экспозицию центра разместят в особняке 1912 года на улице Вайнера.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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