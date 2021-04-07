Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Крыму
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«На полуостров обрушатся дожди из-за прохождения холодного фронта», — заявили в ведомстве.
Возможны ливни, мокрый снег, ветер до 17—22 м/с. В горах будут наблюдаться гололёдно-изморозевые отложения.
Жителей и гостей республики призвали соблюдать правила безопасности.
Ранее progorod43 сообщал, что в МЧС предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Кировской области.