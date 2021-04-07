Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Крыму

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму с 8 апреля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Крыму
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«На полуостров обрушатся дожди из-за прохождения холодного фронта», — заявили в ведомстве.

Возможны ливни, мокрый снег, ветер до 17—22 м/с. В горах будут наблюдаться гололёдно-изморозевые отложения.

Жителей и гостей республики призвали соблюдать правила безопасности.

Ранее progorod43 сообщал, что в МЧС предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить