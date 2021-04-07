Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Днём ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 19 м/с.
В ведомстве советуют не приближаться к лёгким постройкам, зданиям, мостам, линиям электропередачи, деревьям и промышленным объектам. Не рекомендуется заходить в повреждённые здания.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.