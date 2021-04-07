Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Кировской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Кировской области в четверг, 8 апреля.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Днём ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 19 м/с.

В ведомстве советуют не приближаться к лёгким постройкам, зданиям, мостам, линиям электропередачи, деревьям и промышленным объектам. Не рекомендуется заходить в повреждённые здания.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.