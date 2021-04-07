Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдёт в Перми в июне

Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдёт в Перми летом 2021 года.

Об этом сообщает kp.ru.

6 июня в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова прозвучит Симфония №5 Франца Шуберта.

В этот же день Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» представит Реквием для смешанного хора Луиджи Керубини.

7—10 июня Национальный филармонический оркестр исполнит сочинения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и других композиторов.

Также будет представлена программа «Вальс как зеркало эпохи».

Среди приглашённых звёзд — скрипач Сергей Догадин и ведущий солист Московского театра «Новая опера» Василий Ладюк.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в зале «Зарядье» вручили награды молодым пианистам.